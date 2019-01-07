Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında Yiğithan Güveli'yi Evkur Yeni Malatyaspor'a bonservisiyle, Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiralık vermiştir. Her iki oyuncumuza da Evkur Yeni Malatyaspor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Genç oyunculardan Barış Alıcı, sarı-lacivertli formayla sezonun ilk yarısında sekiz lig ve iki Türkiye Kupası maçında görev aldı.

Yiğithan Güveli ise birer lig ve kupa mücadelesinde şans buldu.

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