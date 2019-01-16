Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Camiaya sesleniş" adlı programda açıklamalar yapıyor...

2019 nedeniyle herkese yeni yıl için iyi dileklerde bulunan Ali Koç, kulübün YouTube kanalının takip edilmesi için de çağrıda bulundu ve "Fenerbahçeliler, Youtube kanalımıza yüklenin. Belki de transferler ilk olarak Youtube'da açıklanacak" ifadelerini kullandı. Programın ertelenmesi nedeniyle özür dileyen Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

6 AYLIK GÖREV SÜRECİ NASIL GEÇTİ?

"Göreve gelmemizin ardından hem finansal hem kurumsal ve hem de sportif olarak kulübün içine girdiğimizde röntgen çektik ve daha fazla bilgi sahibi olduk. Fenerbahçe binlerce çalışanı olan çok büyük bir camia. Bu yapıyı kavramak, finansal ve hukuki açıdan ne gibi sıkıntılar olduğunu öğrenmek çok önemliydi. Dışarıdan bilgi sahibi olmak farklı, içeriden öğrenmek çok farklı bir şey"

"ŞİKE KUMPAS DAVASI"

"BU SÜREÇ MAALESEF ÇOK UZADI"

"Önemli bir dava. İki dava var, bir bizim Yargıtay'da devam eden davamız bir de bize saldıran, kumpas kuranlara açılmış dava. Bu davaları takip ediyoruz, camiaya iletmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bizim için daha da önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç maalesef çok uzadı. Hukukçu olmayan biri olarak, bu süreçte kulüpte olan ve şu anda başkanlık yapan biri olarak maalesef bu kadar uzamasına anlam vermekte ciddi şekilde zorlanıyorum. Fenerbahçe, milyonlara hitap eden bir camia. Bir konu var ki bu camianın her birinin ortak düşündüğü nokta, 3 Temmuz'da bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu camia dimdik ayakta durdu, bundan sonraki süreçte de duracaktır. Yönetim biz oluruz, başkası olur, dik durmaya devam edilecektir. Zamanında Başkanımızın da dediği gibi Türkiye'de bu konuda ayakta duran, sokağa dökülen ilk Fenerbahçe'dir. Bugünlerde atıp tutmak kolay, o zaman değildi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız, gücümüz yettiği kadar da sesimizi yükselteceğiz"

"Fitne, fesat, iftira, ülkemizde ne yazık ki yaşam tarzı haline geldi. Biri bir yalan söylüyor, doğrusunu ispatlayana kadar canınız çıkıyor. Bu haftaki duruşmaları Alper Pirşen bey takip etti, kulüp televizyonlarımızda da açıklamalar yaptı. 'Bu dava kaybedilse de önemli değil' dediği iddia ediliyor, 30 dakikalık bir süreçte 30 saniyelik bir cümleyi cımbızla çekti. Alper Beyin anlatmak istediği 'Bu dava usülden bozulursa da moralinizi bozmayın, bunun bir hukuki kıymeti harbiyesi yoktur. Önemli olan esastan bozulmasıdır' Bunu anlatmaya çalıştı. Davamız daha önce usülden bozuldu. Yanlış adres gibi çok detay konular... Yönetimimizin duruşunu anlatmak abesle iştigal geliyor. Adaylık sürecinde beni FETÖ'cü ilan etmeye kalktılar, BİMER, CİMER'e şikayet ettiler. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız"

"HATALAR YAPMIŞ OLABİLİRİZ ANCAK DÖNMESİNİ BİLEN İNSANLARIZ"

"Gemiyi yürütmek, daha fazla borçlanmamak için ilk 7 ayda ciddi bir kaynak yarattık, sağ olsun taraftarımız da bizi yalnız bırakmadı. Hem Fenerium'larda hem kombine satışlarında... İhtiyacımız olan kaynakları yaratma konusunda gayret gösterdik ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu çağda sosyal medya diye bir şey var. Geçmişi konuşmaya, enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik ancak Fenerbahçe'yi umut dolu yarınlara götürmeyi hedeflerken Fenerbahçe'yi iyi anlatmaya da önem verdik. Zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabiliriz ancak hatalarımızdan dönmeyi bilen insanlarız. Bugüne kadar mali ve hukuki açıdan yapmış olduklarımız bunlar"

FUTBOLDAKİ BAŞARISIZLIK...

"ÖZETLE BAŞARISIZ OLDUK"

"Futbolda başarılı olmayınca diğer alanların önemi kalmıyor. Özetle futbolda başarısız olduk diyebiliriz, diyebilmeliyiz. Ama bunun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik. Bir felsefemiz vardı. Geleceğe dönük yatırımlarla takımı gençleştirmek, averaj maaşları düşürmek, takımı gençlerle kurarak etrafına 3-4 tecrübeli oyuncuyla tek tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip satmak istiyorduk. 40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik. Hatalı olduğumuzu da görüyoruz. Hollanda'da, Avrupa'daki başarıları daha iyi sorgulayabilmeliydik. Maalesef hocamız ülke şartlarını anlamakta zorlandı. Biz ona zaman verdik, pek çok kırılma maçı oldu. Kırılma maçlarında arkasında da durduk. Biz bu sene 'şampiyonluk' demiyorduk, geleceğin takımını düşünüyorduk. Buna rağmen puan tablosu kabul edilebilir gibi değildi. 47 yaşındaki Phillip Cocu ileride çok büyük bir takımda çok büyük bir kariyer yapacaktır. Temmuz ayında Barcelona Başkanı, Cocu'yu seçmemden ötürü bizi tebrik etmişti. Zamanında onların da listesine girmiş. Cocu bizde olmadı, inanıyorum ki ileride başarılı olacaktır."

COCU'NUN TAZMİNATI VE ERWIN KOEMAN

"Üç yıllık bir tazminat söz konusu değildi, bir yıllık tazminat vardı. İki aylık alacağı da vardı, onları da bıraktı biz de teşekkür ederek iyi şekilde ayrıldık. Akabinde acele etmedik, Erwin ile devam ettik. Ona da teşekkür plaketi verdik. Ankaragücü maçının ardından 'Takımı yarın idmana çıkarabilir misin?' dedim, rahat bir şekilde reddedebilecekken kabul etti. Zor zamanlarda liderlik ettiği için kendisine teşekkür ettik"

ERSUN YANAL DÖNEMİ VE DAMIEN COMOLLI...

"DAMIEN COMOLLI, FUTBOLUN TEK PATRONUDUR"

"Ersun Yanal konusunda tenkit ediliyoruz ama iyi ki getirmişiz. Ersun Yanal'ın sadece sahada değil, saha dışında yapacakları da çok çok önemliydi. Bir enerji kattı. Kim ne derse desin bu takım, bu noktada olacak bir takım değil. Yanal ve ekibi de güzel bir hava getirdi. Fenerbahçe ruhu açısından canlanmaya ve enerji verilmeye ihtiyacımız vardı. Ersun Yanal'ı da iyi ki getirmişiz. Damien'ın işi de hafifledi... 'Damien Comolli'nin işine son verildi' gibi bir şey yoktur. Futbolun Fenerbahçe'de tek patronu sportif direktördür ve sportif direktör de Comolli olduğu için tek patron odur. Volkan Ballı’yı tekrar kulübe getirdik. Kendisini tanıyanlar ve kulübümüze katkısını bilenler bilir. Sayın Ballı da bizimle birlikte olacak takımla beraber. Yönetimden de Selahattin Baki kardeşim de futbolla direkt ilgili yönetim kurulu üyesi oldu. Kendisi Sheffield United yönetiminde yer almış, futbolu iyi bilen, tribünden gelen tribün çocuğudur. Kendisini tanıyanlar nasıl Fenerbahçeli olduğunu da bilir”"

TRANSFER...

"Taraftarımız büyük bombalar bekliyor bizden ancak biz bu akşam ancak ipuçları verebileceğiz. Hiçbir transfer, imza atılmadan bitmiş değildir. Zaten en iyi iş de bitmiş iştir. Yarattığımız 115 milyon Euro'luk kaynaktan 1 kuruşunu transfere harcamadık. İstemez miydik 40-50 milyon Euro'luk transfer harcaması yapalım ancak bugünlere bu nedenle geldik. İstesek de ayıramazdık çünkü FFP var. Zaten bunu yok sayıp, bu paraları transfere harcamak Fenerbahçe'ye ihanet olurdu"

"TRANSFER PİYASASI 6-7 SENEDE ÇOK DEĞİŞTİ"

"Ersun hocamızın da değindiği gibi Sow geldiği zaman 10 milyon Euro'ya geldi. Fransa gol kralıydı. Bugün Fransa gol kralını getirin bakalım kaç paraya geliyor? Aynı şekilde Güiza İspanya gol kralı olarak 14 milyon Euro'ya geldi. Bugün kral kaç paraya gelir İspanya'dan? Transfer ekonomisi çok değişti"

"İLK YARI NEDENİYLE MAHCUBUZ. BU FORMALARI BİZE GİYDİR, BU TAKIM DAHA FAZLA GOL ATAR"

"İlk yarıyı bitirdiğimiz noktadan dolayı mahcubuz. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bize ve takıma üzülenler var. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. Ama bir şey var ki, en kötü senaryoyu çizin deseler, kimse bu senaryoyu çizemezdi. Bir suç varsa suç bizdedir. Bu formanın içine seni-beni koy, daha fazla gol atar, daha fazla puan alır. Slimani gibi bir oyuncunun 25-26 şutunun hiçbirinin kaleyi tutmaması, beceriksizlikle anlatılacak bir şey değil. Erzurumspor maçında son dakikada yediğimiz bilardo golünü bana kimse izah edemez. Slimani'nin tek gol atmış olması izah edilebilecek gibi değil. En az gol fırsatı veren, en çok gol yiyen takımlardan biriyiz. Çoğu istatistikte ilk beşte yer alıyoruz. Bu kötü olarak da yansıtılabilir ama sonuç ortada. İnsan bir hafta sonunu çoluğu, çocuğuyla rahat geçirmek istiyor olabilir ancak... Antalyaspor maçı... Tek kale oynadık. Olmadı mı olmuyor. İnşallah Ersun hocamızla beraber yeni takım ruhu, yeni enerjiyle farklı olacağız. Bu sezon evet kaybedilmiştir ancak bu sezondan da kazançlar olabilir, geleceği inşa etmek adına..."

DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ

BARIŞ ALICI, OZAN TUFAN, YİĞİTHAN GÜVELİ...

"Barış önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'ye hizmet edecek olağanüstü bir yetenek. 1,5 sene değil, yarım sezonluk gitti ve maaşıyla kiraladık. Ozan Tufan olağanüstü vaka. Zaman zaman kilo alıp verse de inanılmaz bir fizik gücü var. Genç yaşta çok ileri noktalara geldi, belki de sorun buydu. Bu sezon ya da geçmişte verebileceği katkıyı veremedi. Sezon başında ilk gün kampına gittiğimizde ilk giren oyuncu Ozan Tufan'dı. Özel hoca tutmuş, sekiz kilo vermiş, inanılmaz fit, inanılmaz arzuluydu. 'İlk transferimiz sensin' demiştik, maalesef olmadı. Son konuşmamızda da 'Sana böyle söylemiştik olmadı, sana inanıyoruz. Sergen hoca sana inanıyor, bunu kullan' dedik. Yiğithan bizim evladımız, satın alma opsiyonu Fenerbahçe'dedir. Umarım bol bol oynar ve bir gün Fenerbahçe'ye geri döner"

"Aatif, hocamızın ricası sonrasında affedildi ve kendisini isteyen kulüpler var. Çaykur Rizespor'a gitmesini uygun gördük, anlaştık ama ne yazık ki Aatif anlaşamadı. En kısa zamanda anlaşmasını bekliyoruz."

"Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a teklif ettiğimiz gibi haberler dolanıyor. Şener'i hiçbir kulübe, menajere, kendisinin bilgisi olmadan önermedik. İnşallah onun da sözleşmesini uzatacağız. Skrtel için de sözleşme uzatma görüşmeleri yapacağız"

"Kiralık oyuncularımızı da gördüğünüz gibi önümüzdeki sezon aramızda olmayacak birçok oyuncu var. Bu kadar çok oyuncunun ayrılabilecek olması hem fırsat hem tehlike. Kiralık oyuncularımızdan hocamız Andre Ayew'in kalmasını istiyor. Opsiyonunu almamız mümkün değil. Takımının Premier Lig'e dönüp dönemeyeceği de önemli"

HANGİ BÖLGELERE TRANSFER YAPILACAK?

"Mor ile gördüğünüz bölgelere devre arasında transfer yapmak istiyoruz. 5 pozisyonun en az üçüne ve mümkünse de dördüne oyuncu transfer etmek için görüşmelerimiz oluyor. Verebilecek haberlerimiz de var ancak vermeyelim çünkü en iyi iş, bitmiş iştir. Hocamız da orta sahayı güçlendirme niyetinde.

"TOLGA CİĞERCİ'YE 1 KURUŞ ÖDEMEDİK, DÖNENE KADAR DA ÖDEMEYECEĞİZ"

"Tolga Ciğerci konusunda tenkit görüyoruz, ayrı parantez açmak lazım. Bugüne kadar 1 kuruş para ödemediğimiz, sahalara dönene kadar da ödemeyeceğiz. Peki neden böyle bir iş yaptık? Kendisini en iyi ayak doktoruna ABD'ye gönderdik. Bu sakatlıkta şöyle bir şey ya futbol hayatı bitiyor ya da sahalara dönüyor. Bu sıkıntılı süreçte yanında oluyoruz. Sahaya döndürebilirsek çok örnek bir hikayeye imza atmış olacağız, Fenerbahçe'ye de çok büyük katkısı olacaktır"

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