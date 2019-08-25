Süper Lig'e ikide iki yaparak başlayan ve liderlik koltuğunu kaptırmayan Fenerbahçe, geçen sezona göre büyük bir değişim geçirdi. Geçen sezon üç teknik direktörün görev yaptığı sarı-lacivertliler bu sezona ise Ersun Yanal'la başladı, 9 transfer yaptı, 15 isimle yollarını ayırdı!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi. Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan da takıma dahil oldu.

ADIL RAMI DE İMZAYA YAKIN!

Fenerbahçe, bu 9 isme ek olarak Fransız savunmacı Adil Rami ile transfer görüşmesi yapacaklarını da duyurdu! 33 yaşındaki savunmacının transfer için Türkiye'ye geleceği, sağlık kontrollerinin ardından görüşmeler yapılacağı belirtildi

15 İSİMLE YOLLAR AYRILDI!

Fenerbahçe transfer dönemi bitmeden 15 oyuncuyla yollarını ayırdı. Sözleşmeleri sona eren Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Şener Özbayraklı, Volkan Demirel, İsmail Köybaşı'yla yeni sözleşme imzalamadı.

Genç futbolcular Berke Özer, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin kiralık olarak gönderilirken bu yaz yeniden kadroya katılan Yasir Subaşı da Kayserispor'a transfer oldu. Ahmethan Köse de Samsunspor'un yolunu tuttu.

Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ya satan Fenerbahçe, Michael Frey'i de astın alma opsiyonuyla Nürnberg'e kiraladı. Sarı-lacivertliler son olarak Diego Reyes'le yollarını karşılıklı olarak ayırdı.

ALTYAPIYA 17 TRANSFER YAPILDI!

Fenerbahçe, futbol takımının altyapısına 17 futbolcu transfer etti. 9 yaşındaki Can Duran, 10 yaşındaki Çağan Sarıdikmen, 11 yaşındaki Yasir Boz, 12 yaşındaki Yasin Gökay Göksu, Ercan Çulha, Enes Şenyiğit, Efe Veli İçgöz, Osman Başkuyu, Bora Yağız Aydın, 13 yaşındaki Ömer Faruk Kahraman, Batuhan Güner, Arif Ensar Aksoy, 14 yaşındaki Kaan Akyazı, İdris Ersoy, Atakan Demir, 15 yaşındaki Ahmet Buğra Güven ve Yusuf Mert Yıldırım altyapıya dahil edilen isimler oldu.