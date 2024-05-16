Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko: 102 - Aliağa Petkimspor: 72 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 102 - Aliağa Petkimspor: 72 MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 102-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın bir üst tura yükseleceği serinin ikinci maçı, Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de ENKA Spor Salonu'nda oynanacak.  

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:26 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko seride öne geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon: Ülker

        Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Kaan Büyükçil

        Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 16, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 13, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 14, Wilbekin 12, Tarık Biberovic 11, Pierre 5, Sestina 12

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Zoriks 14, Yunus Emre Sonsırma 4, Simmons 2, Aldridge 5, Emre Tanışan 2, Thomas 7, Mahir Ağva 12, Yavuz Gültekin 13, Murat Kağan Tor 2, Ata Can Atsüren, Anıl Osman Cevahir

        1. Periyot: 28-14

        Devre: 54-37

        3. Periyot: 79-52

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?