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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!

        Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda ONVO Büyükçekmece'yi 89-58 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 06.01.2024 - 23:10
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        Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-58 yendi.

        Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.

        Salon: Gazanfer Bilge

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 11, Perez 8, Upson 6, Erdi Gülaslan 3, Bruinsma, Ray 7, Yesukan Onar 11, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 2, Leon Apaydın, Can Kurt 2, Murat Erensoy

        Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 7, Guduric 4, Hayes-Davis 6, Sertaç Şanlı 2, Motley 14, Dorsey 24, Calathes 3, Mert Emre Ekşioğlu 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Tarık Biberovic 2

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        1. Periyot: 15-20

        Devre: 26-48

        3. Periyot: 45-72

        Diskalifiye: 15.55 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

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