Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 9. haftasında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk ediyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet alan son şampiyon Fenerbahçe, LDLC ASVEL galibiyeti ile kötü gidişe dur demek istiyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL maçının saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL basketbol maçı saati...
Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı-lacivertliler, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 16 maçın 13’ünü kazanarak rakibine üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL karşısında galip gelerek üst sıralara tırmanmak için parkeye çıkacak. Peki, "Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL maçı yayıncı kuruluşu...
FENERBAHÇE BEKO-LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL EuroLeague maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
Mücadeleyi Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya) ve Tomasz Trawicki (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO-LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
SON ŞAMPİYON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Son şampiyon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin geride kalan 8 haftasında sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 16. sırada girdi.
Organizasyonda çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 6'sında mağlup olan LDLC ASVEL ise 20. ve son basamakta yer aldı.
İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU
Fenerbahçe ile LDLC ASVEL, Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2009'dan bu yana oynanan 14 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise Fransa temsilcisi kazandı.