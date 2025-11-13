Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe Beko - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 11. hafta mücadelesinde İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden salonunda oynanacak karşılaşma, basketbolseverlere yüksek tempolu bir mücadele vaat ediyor. İşte Fenerbahçe Beko - Tel Aviv maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 18:39 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:39
        1

        Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu EuroLeague’de 11. hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe Beko, bu kez Hapoel IBI Tel Aviv karşısında sahne alacak. Kritik mücadelede sarı-lacivertliler, üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek için parkede galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

        2

        FENERBAHÇE HAPOEL IBI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 11. hafta maçında Hapoel IBI Tel Aviv’i konuk ediyor. 13 Kasım Perşembe günü Almanya’nın Münih şehrinde yer alan SAP Garden’da oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

        Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague’de oynadığı 10 maçta beş galibiyeti bulunuyor. Son olarak 11 Kasım’da SAP Garden’da Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşılaşan Sarı Lacivertliler, rakibini 84-75’lik skorla mağlup etti. Wade Baldwin 17, Devon Hall 15, Talen Horton-Tucker 13 ve Bonzie Colson 12 sayı ile çift haneli skor üretti.

        4

        İSRAİL TAKIMINDA TANIDIK İSİMLER

        Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis. Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.

        5

        Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.

