Fenerbahçe, Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek?
02.08.2018 - 13:30 | Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi yolunda 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz takımını elemesi halinde daha önce mağlup olduğu iki takımdan biriyle eşleşecek. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşı karşıya gelerek Devler Ligi grupları için kapıyı aralamaya çalışacak.
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Sarı Kanarya, Benfica'yı elemesi halinde gruplara katılabilmek için bir eleme turu daha oynayacak.
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Fenerbahçe'nin, kura çekimi 6 Ağustos Pazartesi günü yapılacak bu turdaki rakibi de otomatik olarak belli oldu.
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3. ön eleme turunda Fenerbahçe - Benfica eşleşmesinin dışında, Slavia Prag-Dinamo Kiev, Standart Liege-Ajax ve Paok-Spartak Moskova eşleşmeleri oluşmuştu.
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Slavia Prag-Dinamo Kiev ve Fenerbahçe-Benfica eşleşmelerinin galipleri kurada seribaşı olarak yer alacak.
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UEFA'nın aldığı karar nedeniyle Ukrayna ve Rus takımları birbirine rakip olamıyor. Bu yüzden Slavia Prag-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibi eşleşemeyecek.
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Sonuç olarak Fenerbahçe turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçlarının galibi ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Play-Off mücadelesi verecek.
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Şampiyonlar Ligi Play-Off müsabakalarında ilk maçlar 21-22 Ağustos'ta, rövanşlar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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BENFICA'DAN SONRA BİR İNTİKAM ŞANSI DAHA
Fenerbahçe, Avrupa Ligi yarı finalinde elendiği Benfica'yı saf dışı bırakarak 2013'teki eşleşmenin rövanşını almak istiyor.
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Kanarya, Benfica'yı elerse yine bir intikam şansı doğacak. Fenerbahçe, eşleşme ihtimali bulunan PAOK ve Spartak Moskova'yla daha önce karşılaşmış ve iki elemeden de eli boş dönmüştü.
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2010/2011 sezonu başında Avrupa Ligi play-off'unda Yunanistan temsilcisi PAOK'a elenen Fenebrahçe, 2012/2013 sezonu başında ise Şampiyonlar Ligi play-off'unda Rusya ekibi Spartak Moskova'ya diş geçirememişti.
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