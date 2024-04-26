Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile derbi karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki günün tek idmanı ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.