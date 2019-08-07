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Fenerbahçe - Cagliari | CANLI YAYIN

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynayacağı maçın canlı aktarımı HTSPOR'da... Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi ile özel maçta 3. kez karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertliler, 72 gün sonra Kadıköy'de taraftarıyla buluşacak.

FENERBAHÇE - CAGLIARI

STAT: Ülker Stadı
SAAT: 20.30
YAYIN: Spor SMART

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat Muriç
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

HAZIRLIK MAÇLARINDA İNİŞLİ ÇIKIŞLI GÖRÜNTÜ

Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı hazırlık maçlarında inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Kanarya, Düzce Topuk Yaylası kampında Boluspor'u 2-0, İstanbul'a dönüşünde ise Bursaspor'u aynı skorla mağlup etmişti.

AVUSTURYA KAMPI

Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için gittiği Avusturya'da ise 3 özel maç oynadı. Kanarya, Alman ekibi Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken İtalyan ekibi Udinese ile oynayacağı maç ise iptal edilmişti. Sarı-lacivertliler, bir diğer hazırlık maçında ise yine bir Alman temsilcisi Hertha Berlin ile oynarken rakibine 2-1 mağlup oldu.

AUDI CUP

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman devi Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen AUDI Cup'a katıldı. Kanarya, ilk maçta Bayern'e 6-1 mağlup olarak kötü bir görüntü çizdi. İkinci maçta Real Madrid karşısına çıkan Ersun Yanal'ın öğrencileri öne geçip, başa baş mücadele sergilediği maçta savunma hatalarının kurbanı oldu ve sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

72 GÜN SONRA TARAFTARIYLA

Fenerbahçe, Cagliari maçıyla birlikte evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşacak. Sarı-lacivertliler, son olarak 26 Mayıs'ta Süper Lig'deki son maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelmişti.

CAGLIARI İLE 3. KEZ

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Cagliari ile 3. kez karşılaşacak. Kanarya, Çizme temsilcisi ile 2017'de ve 2018'de hazırlık maçlarında karşılaşırken rakibini sırasıyla 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla mağlup etti.

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