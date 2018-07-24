Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde salonda gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında futbolcular, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı. Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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