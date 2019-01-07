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Sadık Çiftpınar'ın transferi de sahada göstereceği etkinin ötesinde takıma pozitif bir hava da kattı. Sadık'ın iyi bir Fenerbahçeli olması takımda ilk yarıda Fenerbahçe değerlerinden uzaklık sorunu açısından iyi bir etki etti. Bu açıdan Sadık sahadaki bir açığın yanısıra mental olarak da önemli bir açık kapattı.