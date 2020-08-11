Sabah saatlerinde çeşitli testlerden geçen sarı lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde ise hız ve laktat testlerine girdi.
Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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