Fenerbahçe bu sezon tam 3 oyuncuyu kiralarken, bu oyuncuların ortaya koyduğu performans vasatı aşamadı. Islam Slimani, Yassine Benzia ve Andre Ayew'i kiralayan Sarı-Lacivertliler'de Slimani ve Benzia büyük hayalkırıklığı yaşatırken sadece Ayew vasatı biraz olsun aşabildi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre hücum hattında görev yapan 3 oyuncu şu ana kadar toplam 44 maçta görev alırken sadece 6 gole imza atabildiler. 3 gol Ayew 3 gol de Slimani atarken Benzia ise henüz golle tanışmadı. Asist sayısında da çok etkisiz kalan kiralık oyunculardan Ayew 2 asist yapmayı başarırken Benzia ise sadece 1 asist yapabildi.

Bu 3'lüden Ayew ve Benzia'nın satın alma opsiyonları bulunurken, Slimani'nin ise böyle bir opsiyonu bulunmuyor. Fenerbahçe'nin uzun vadede satın alma opsiyonları bulunan bu 2 oyuncuyla ilgili nasıl bir karar alacakları henüz net değil fakat an itibariyle bu oyuncularla yola devam etme ihtimali düşük görünüyor.

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