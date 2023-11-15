Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye iki talip birden!
Fenerbahçe'de gözden düşen Michy Batshuayi hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki yıldız forvete iki kulübün talip olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan ve fazla forma şansı bulamayan Michy Batshuayi'nin ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi.
Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transferi son anda gerçekleşmeyen Belçikalı golcü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Belçika basınından Voetbal24'ün haberine göre; Belçika Ligi ekipleri Antwerp ve Club Brugge, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Kadrolarına kaliteli bir forvet takviyesi yapmak isteyen iki kulübün de Batshuayi'yi transfer listesinin ilk sırasına aldıkları belirtildi.
Fenerbahçe'nin, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 30 yaşındaki oyuncudan bonservis bedeli kazanmak için ara transfer döneminde gelecek tekliflere açık olduğu ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Batshuayi bu sezon 15 resmi maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.