Süper Lig'in 9. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sevindirici bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği akşam antrenmanında koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas çalışması da yapılırken bir süredir sakatlığı bulunan Nabil Dirar ilk kez sahaya indi.

Kasığından fıtık ameliyatı olan Dirar'ın ilk defa takımdan ayrı düz koşu yaptığı belirtildi.

Öte yandan Max Kruse ve Emre Belözoğlu da özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi. Alman yıldız ayrıca sahada düz koşu da yaptı.

Fenerbahçe'nin hazırlıkları yarın sabah 11.00'deki antrenmanla devam edecek.