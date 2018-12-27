Süper Lig'in ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra süresiz olarak kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ile Volkan Demirel ve sene başında süresiz olarak kadro dışı bırakılan Ozan Tufan hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ersun Yanal'ın takıma gelmesiyle yeni bir planlamaya başlayan sarı-lacivertlilerde, tecrübeli teknik adam Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadroya dönmesi konusunda olumlu fikirlere sahip.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu konuda yönetime görüş bildiren Yanal, onay çıkması durumunda 2. yarıda bu oyuncularla birlikte çalışacak.
Faslı futbolcu ile aynı sebeplerden dolayı Nabil Dirar, Fenerbahçe formasıyla 3 sezondur top koşturuyor. Nabil Dirar sarı-lacivertli formayla 40 maça çıktı, 5 gollük performans sergiledi.
VOLKAN VE OZAN ZOR
Bir diğer merak konusu olan eski kaptan Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın durumları ise bu iki oyuncuya göre biraz daha farklı.
Spor Toto Süper Lig'de 7. haftada oynanan maçta Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yaşanan olaylardan sonra kadro dışı bırakılan eski kaptan Volkan Demirel'in affedilmesi pek mümkün görünmüyor.
Yöneticilerle yaşadığı problemler yüzünden kadro dışı bırakılan Volkan Demirel Fenerbahçe formasını 16 yıl terletti, 495 maça çıktı, 10 kupa kazandı.
Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla ligde iç sahada 37 derbide görev yaptı, hiçbirinden mağlup ayrılmadı.
Sezon başında süresiz olarak kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Genç oyuncuyla yapılacak görüşmeler ve oyuncunun transfer durumları sonrasında oyuncuyla ilgili kararlar verilecek.
Fenerbahçe formasıyla 3 sezon forma giyen Ozan Tufan sarı-lacivertli formayla toplamda 98 maça çıktı ve 63'ünde ilk 11'de görev alan Tufan, 9 gollük katkı sağladı.
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