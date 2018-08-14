Fenerbahçe'de son dakika! Cocu, Fenerbahçe - Benfica maçı 11'ini belirledi!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UFEA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Benfica'yı bu akşam konuk ediyor. Son 9 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe'de ilk hedef Benfica'yı en az iki farklı yenmek... Bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Phillip Cocu da 11'ini belirledi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Avrupa'daki istatistiği ise dikkat çekti! Sarı-lacivertliler 20 yıl sonra bir ilk peşinde!