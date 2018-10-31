Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

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Evi de Kadıköy’de olan Avcı’nın bu şekilde büyük bir takımı çalıştırma hayaline ulaşmak istediği de konuşuluyor. Avcı’nın böyle bir ihtimalde ‘Ağabey Futbolcu’ olarak Emre Belözoğlu’nu da yanına alarak gitme planı yaptığı da iddialar arasında.