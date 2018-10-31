Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Cocu'dan sonra Fenerbahçe'nin Hoca adayları arasında ismi geçen Abdullah Avcı, kendisine bir teklif yapılmasını bekliyor. Akşam'ın haberine göre; Sarı-Lacivertli ekibin böyle bir öneride bulunması ve Başakşehir yönetiminin ikna edilmesi halinde Avcı’nın, Kadıköy’e gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Evi de Kadıköy’de olan Avcı’nın bu şekilde büyük bir takımı çalıştırma hayaline ulaşmak istediği de konuşuluyor. Avcı’nın böyle bir ihtimalde ‘Ağabey Futbolcu’ olarak Emre Belözoğlu’nu da yanına alarak gitme planı yaptığı da iddialar arasında.
Avcı, göreve gelmesi halinde Fenerbahçe camiasının önde gelen ve dil bilen eski futbolcularından en az 2 kişiyi de yardımcı olarak yanına alacak.
ERSUN YANAL'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin başkandan habersiz temas kurduğu ileri sürülen Ersun Yanal, bu haberleri doğrulamadı. Yönetimin içinden bazı isimlerin Yanal'la gizliden dirsek temasına girdiği haberleri ise ayyuka çıkmış durumda.
Ancak tecrübeli hoca, Fenerbahçe'den kimsenin kendisi ile iletişime geçmediğini söyledi. Yanal, "Şu ana kadar bana gelmiş herhangi bir teklif yok. Dolayısıyla yorum yapmaya da gerek yok" şeklinde konuştu.
KOCAMAN KAPILARI KAPATTI
Aykut Kocaman, eski yardımcılarının kulübe ait bilgileri dışarı sızdırmakla suçlanmasının ardından zan altında kalmıştı. Adı hoca adayları arasında gündeme gelse de bu hemen hemen imkansız gibi görünüyor. Yönetimin planları arasında olmayan Kocaman'ın, teklif gelse de dönüş planı kesinlikle olmadığı belirtiliyor.
Tecrübeli teknik adamın, yaşananlardan dolayı çok kırgın olduğu, bu yüzden tüm kapıları kapattığı vurgulanıyor. (Fotomaç)
TAYFUN KORKUT'A MESAJ
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Lourent Blanc ismi ağırlık kazanırken, Fransız hocanın yanıtı bekleniyor. Yönetim, bir yandan da yerli alternatifleri müzakere ediyor. Tayfun Korkut, Türk hocaların favori ismi.
Takvim'in haberine göre; Son olarak Stuttgart'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan 44 yaşındaki teknik adama, yapılan görüşmede "Bekle" mesajı gönderildiği belirlendi.
DAUM DA GÜÇLÜ SEÇENEK!
Yönetim içinden, Fenerbahçe'yi 2 kez şampiyon yapan Christoph Daum ismine sıcak bakan yönetici sayısı da fazla. Türkiye'yi iyi tanıması avantaj olarak görülen Alman çalıştırıcı, güçlü bir seçenek olarak masada.
Leonardo Jardim, Zico-Alex, Roberto Carlos da listede ön sıralarda yer alan diğer teknik adamlar.
ZLATKO DALIC 'HAYIR' DEDİ
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin Cocu görevdeyken de hoca konusunda bir takım girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Comolli'nin, geçtiğimiz hafta Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'e teklif götürdüğü ancak 52 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının, milli takımda görevine devam etmek istediğini belirterek teklifi reddettiği belirtildi.
BLANC İLE GÖRÜŞME
Milliyet'in haberine göre; Yönetim teknik adam konusunda listesindeki adaylarla görüşmeye başladı. Bu isimlerden biri de Laurent Blanc.
Fransız teknik adam ile yüz yüze bir görüşme yapan Sportif Direktör Comolli, deneyimli çalıştırıcıya tekliflerini sundu. Fransız hoca ise düşünmek için süre isterken yönetim diğer adaylarla temaslarını sürdürüyor.
EROL BULUT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Yeni Malatyaspor'un hukuk işlerinden sorumlu yönetici Burak Çakır, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında Radyospor'a konuştu. Çakır, "Kesin olarak 'evet' ya da 'hayır' diyemeyiz. Fenerbahçe teklifte bulunursa, yönetim kurulu olarak değerlendirip bir karara varırız" dedi.
GEÇİCİ ÇÖZÜM DAVİD BADİA!
Şu an boşta olan Fransız Laurent Blanc ve Kemal Özdeş’in adı diğer adaylara göre bir adım önde olsa da bu sorunun çözülmesinin zaman alacağına inanan idareciler acele karar vermekten çekiniyor.
Vatan'ın haberine göre; En doğru ismi bulmak adına kendilerine zaman kazandırmaya çalışan sarı-lacivertli idareciler, toplantıda David Badia ismini de gündeme getirdiler. Şu an kulübün altyapılarından sorumlu olan İspanyol çalıştırıcı geçici olarak takımın başına geçebilir.
BİR İDDİA DA RUSYA'DAN
Rus basını, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için ilk tercihinin Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Stanislav Cherchesov olduğunu belirtti.
Stanislav Cherchesov'un Fenerbahçe'nin ilk tercihi olduğunu ancak Rusya Futbol Federasyonu'nun tecrübeli teknik adamı bırakma gibi bir niyeti olmadığı kaydedildi.
BİR GARİP İDDİA!
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine göreve gelecek isim merakla beklenirken İngiliz basınından garip bir iddia geldi.
Mainevent Sports'ta yer alan haberde; Brezilya'da Sao Paulo'yu çalıştıran Uruguaylı Diego Aguirre, Fenerbahçe'nin başına geçecek. 53 yaşındaki teknik direktör, Uruguay, Brezilya, Arjantin ve Katar'da görev yaptı.
ZİDANE
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Zidane ile ilgilendiği iddialarının Türk basınında yer aldığı belirtildi. Söz konusu haberde Zidane'nin Fenerbahçe için hoca adayları arasında yer aldığı ancak Fransız çalıştırıcının yeniden Real Madrid'in başına geçme ihtimali olduğu ifade edildi.
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