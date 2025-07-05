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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi - Marco Asensio transferinde son durum - İşte Evann Guessand için yapılan teklif - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de gündem transfer: Marco Asensio & Evann Guessand

        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Asensio transferinde ısrarcı. Fenerbahçe'de forvette ise 1 numaralı aday Evann Guessand... İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:19
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        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri; Marco Asensio... İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe katedildi.

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        29 yaşındaki futbolcunun Paris Saint Germain ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübüyle bonservis konusunda anlaşma sağlandı.

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        İspanyol yıldız ile görüşmeler de hız kazandı. Fenerbahçe ile Asensio arasındaki maaş görüşmelerinde 2, 2,5 milyon Euro'luk fark var olduğu öğrenildi. Asensio 4 yıllık sözleşme isterken, Fenerbahçe 3 sezonda ısrar ediyor. Asensio ile görüşmelerin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Asensio transferinde ısrarcı. Portekizli teknik adam, ispanyol futbolcuyu hem 4-3-3'ün sağ kanatında, hem de 3-4-1-2'nin forvet arkasında kullanmayı planlıyor...

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        Asensio'nun forvette oynama özelliği de, Mourinho'nun ısrarında önemli bir etken.

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        Fenerbahçe'de forvette ise 1 numaralı aday Evann Guessand...

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        Futbol direktörü Devin Özek, dinamik bir takım oluşturmak istiyor.
        Sarı-lacivertlilerde Guessand - Jhon Duran çift forveti, bu plana uygun bir ikili olarak ön plana çıkıyor.

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        Fransız forvet için kulübü Lille, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. 24 yaşındaki futbolcuya İngiltere, İtalya ve Almanya'dan da ilgi var...

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        Avrupa kupalarında mücadele etmen isteyen Guessand, bu sebeple Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor. Sarı lacivertlilerin vadettiği yıllık ücret de, yıldız forvetin beklentisini karşılıyor.

        Fenerbahçe bu iki transfer için de girişimlerini sürdürüyor.

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