Fenerbahçe'de gündem transfer: Marco Asensio & Evann Guessand
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Asensio transferinde ısrarcı. Fenerbahçe'de forvette ise 1 numaralı aday Evann Guessand... İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri; Marco Asensio... İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe katedildi.
29 yaşındaki futbolcunun Paris Saint Germain ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübüyle bonservis konusunda anlaşma sağlandı.
İspanyol yıldız ile görüşmeler de hız kazandı. Fenerbahçe ile Asensio arasındaki maaş görüşmelerinde 2, 2,5 milyon Euro'luk fark var olduğu öğrenildi. Asensio 4 yıllık sözleşme isterken, Fenerbahçe 3 sezonda ısrar ediyor. Asensio ile görüşmelerin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Asensio transferinde ısrarcı. Portekizli teknik adam, ispanyol futbolcuyu hem 4-3-3'ün sağ kanatında, hem de 3-4-1-2'nin forvet arkasında kullanmayı planlıyor...
Asensio'nun forvette oynama özelliği de, Mourinho'nun ısrarında önemli bir etken.
Fenerbahçe'de forvette ise 1 numaralı aday Evann Guessand...
Futbol direktörü Devin Özek, dinamik bir takım oluşturmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde Guessand - Jhon Duran çift forveti, bu plana uygun bir ikili olarak ön plana çıkıyor.
Fransız forvet için kulübü Lille, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. 24 yaşındaki futbolcuya İngiltere, İtalya ve Almanya'dan da ilgi var...
Avrupa kupalarında mücadele etmen isteyen Guessand, bu sebeple Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor. Sarı lacivertlilerin vadettiği yıllık ücret de, yıldız forvetin beklentisini karşılıyor.
Fenerbahçe bu iki transfer için de girişimlerini sürdürüyor.