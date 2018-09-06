Fenerbahçe'de UEFA listesine alınmayan 8 isim ne olacak?
06.09.2018 - 09:08 | Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu önceki gün açıkladı. Listede 8 futbolcu yer almazken bu isimlerle ilgili teknik heyetin düşüncelerine HABERTÜRK ulaştı
1
1|16
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'yla mücadele edecek olan Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.
2
2|16
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Listede 8 futbolcu yer almazken bu isimlerle ilgili teknik heyetin düşüncelerine HABERTÜRK ulaştı...
3
3|16
Cocu ve kurmayları, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirlerken altyapıdan yetişme, mevkilerdeki alternatifleri ve fiziksel durumları göz önünde bulundurdu.
4
4|16
Hollandalı çalıştırıcı, liste dışı kalan oyunculardan anlayışlı olmasını talep edip takım arkadaşlarından hiçbir farkları olmadığını dile getirdi.
5
5|16
3 kulvarda mücadele edeceklerini ve bu isimlerden çoğunun sezon içinde şans bulacağını belirten Cocu, oyunculardan beklentilerini de açık bir şekilde aktardı.
6
6|16
İşte Cocu ve ekibinin, UEFA Avrupa Ligi listesinde şans vermediği 8 isimle ilgili görüşleri:
7
7|16
Berke Özer: Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım amacıyla transfer ettiği Berke Özer, altyapıdan yetişen yerli oyuncu kriterine uymadığı için kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe, Berke'yi Türkiye Kupası maçlarında ve U21 takımında değerlendirecek.
8
8|16
Carlos Kameni: Ligde oynayabilecek 14 oyuncunun arasına da dahil edilmeyen Kamerunlu kaleci hiçbir şekilde kadroda düşünülmüyor. Özellikle Harun'un transferiyle bileti kesilen Kameni'nin takımdan ayrılması için de çalışmalar sürüyor.
9
9|16
Nabil Dirar: Cocu'nun planlarında ön sıralarda yer almayan Dirar, bu sebepten dolayı Avrupa kadrosuna dahil edilmedi. Özellikle sağ kanatta ve sağ bekte Fenerbahçe'nin alternatiflerinin de olması Dirar'ı Avrupa kadrosunun dışında bıraktı.
10
10|16
Mehmet Ekici: Fiziksel açıdan haftada iki maçı kaldıracak kapasitesi bulunmayan Mehmet Ekici'yi sadece ligde kullanmayı planlayan Cocu, bu nedenle oyuncuyu Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmedi.
11
11|16
Ferdi Kadıoğlu: Genç oyuncu bu sezon daha çok A takım ile antrenman yaptırılıp U21 takımında forma giyecek. Ferdi ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda şans bulacak.
12
12|16
Tolga Ciğerci: Orta sahada oynadığı mevkii de Mehmet Topal ve Jailson'un olması sebebiyle kısıtlamaya takıldı ve kadronun dışında kaldı.
13
13|16
Roberto Soldado: Kadroya eklenmemesi en çok sürpriz yaratan isim olarak dikkat çekti. Soldado'nun dışarıda kalmasında da fiziksel konular ağır bastı. Soldado'nun transfer döneminde de gönderilmesine onay verilmiş fakat İspanyol oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmamıştı.
14
14|16
Ozan Tufan: Kadro dışı kalması sebebiyle Avrupa kadrosuna da yazılmadı. Ozan Tufan'ın ne zaman affedileceği ise henüz net değil. Aynı zamanda orta sahada alternatifin çok artması sebebiyle Ozan'a yer kalmadı.
15
15|16
Fenerbahçe'nin grup maçlarında oynatabileceği futbolcuların listesi şöyle: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas, İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew.
16
16|16
Öte yandan Fenerbahçe, UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereğince kadroya 23 oyuncu kaydedebiliyor. Bu 23 oyuncunun 3'ünün Fenerbahçe altyapısından yetişmiş olması gerekiyor. Yiğithan Güveli, Ertan Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin, sarı-lacivertlilerin altyapı kontenjanından UEFA'ya bildirdiği isimler oldu.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.