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Ozan Tufan: Kadro dışı kalması sebebiyle Avrupa kadrosuna da yazılmadı. Ozan Tufan'ın ne zaman affedileceği ise henüz net değil. Aynı zamanda orta sahada alternatifin çok artması sebebiyle Ozan'a yer kalmadı.