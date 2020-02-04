Fenerbahçe'den Alper Potuk kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ancak takımda kalan Alper Potuk, TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan çağrılan Allahyar ise listeye dahil edildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR