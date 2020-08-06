TFF, Süper Lig'de 2020-21 sezonu harcama limitlerini duyururken yaklaşık Fenerbahçe'ye 154 milyon TL'lik limit verilmişti. Sarı-lacivertliler bu karara sert şekilde tepki gösterirken TFF kararlılık mesajı vermiş; Nihat Özdemir ise "Yanlış varsa düzeltiriz" ifadelerini kullanmıştı. TFF'nin harcama limitine tepkili olan sarı-lacivertliler, transfer döneminin başlamasının üzerinden kısa süre geçmesine rağmen 4 isimle kadrosunu güçlendirdi!

DÖRDÜ DE BİR GÜNDE AÇIKLANDI!

Dün Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut'la anlaşmaya vardığını duyuran Fenerbahçe bugün ise 4 transfer birden açıkladı. İlk olarak Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini duyuran sarı-lacivertliler ardından uzun yıllar Fenerbahçe formasını terleten Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferlerini de duyurdu. Fenerbahçe aynı gün içerisinde son olarak Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı da renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı tüm isimlerin bonservissiz olması dikkat çekerken Mert Hakan Yandaş'la 4, Gökhan Gönül'le 1+1, Caner Erkin ile 2+1, Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF'YE LİMİT GÖNDERMESİ!

Fenerbahçe dört transferin tanıtımında da TFF'ye limit göndermesinde bulundu. Her transfer ayrı ayrı saatlerde duyurulurken açıklama paylaşımlarında "Sevgi limit tanımaz" ifadeleriyle Federasyon'a mesaj verildi.

YENİ FORMALAR DA TRANSFERLERLE TANITILDI

Fenerbahçe dört transferle yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını da yapmış oldu. İlk açıklanan Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül, yeni sezonda giyilecek 'Çubuklu' formayla poz verirken Caner Erkin lacivert renklerdeki yeni formayla kamera karşısına geçti. Filip Novak ise altın sarısı renklerdeki üçüncü yeni formayla poz verdi.

VİDEOLAR GÜNDEME OTURDU!

Fenerbahçe'nin transfer açıklamalarını yaptığı videolar da sosyal medyada gündeme oturdu. Mert Hakan Yandaş transferinde Galatasaray'a, Filip Novak videosunda ise Trabzonspor'a gönderme yapıldı. Galatasaray'la anlaştığı öne sürülen ancak sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın videosunda "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadelerine yer verildi. Filip Novak'ın videosunda ise Ülker Stadı'na yaklaşan bir tekne yer aldı. Teknede ilk olarak Trabzonspor'un gol müziği çalınırken ardından Fenerbahçe marşıyla değiştirildi.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını terleten Gökhan Gönül'ün anonsunda 'Eve dönüş' vurgusu yapıldı. Transfer tanıtımında Benfica maçında giydiği formayı çıkaran tecrübeli futbolcu 2020/2021 model formasını giydi. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin 2013 yılında Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica ile karşılaştığı maçta kanlar içinde yerde kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Sembol haline gelen Gökhan'ın forması, Fenerbahçe Müzesi'nde sergilenirken oyuncunun Beşiktaş'a gitmesinin ardından müzeden kaldırılmıştı.

Beşiktaş'tan ayrılarak sarı-lacivertli kulübe dönen Caner Erkin'in tanıtımında Ezel dizinin meşhur repliklerinden biri kullanıldı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyadan transferi duyururken Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı 'Ramiz Dayı' karakterinin bir repliğini kullandı.

Tanıtım videosunda yer alan replik şöyle:

"Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin yüzünü. Ne kadar terbiye etsen de, susturamazsın içindeki canavarı. Nereye gidersen git yeğen şunu unutma, herkes gün olur evine geri döner."