UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Sarı lacivertli taraftarların büyük bir merakla beklediği zorlu mücadeleye dair merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?