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"Kiralık vermeyi düşündüğümüz Andre Santos yanımıza geldi, 'Bonservisim ne olur?' dedi. Ben de 'Seni kim istiyor, ona göre konuşalım' dedim. Söylemek istemedi. O zaman '7 milyon Euro istiyoruz' dedim. 'Olur mu bana fazla 1 milyon Euro veriyorlar' dedi. O anda büyük bir kulüp olduğunu hissettim."