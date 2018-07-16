Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, defansa takviye için genç bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Sven van Beek için temaslara başladı.





HAZIRLIK MAÇINDA MASAYA OTURULACAK



Fenerbahçeli kurmayların, Feyenoord ile 21 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak hazırlık maçında masaya oturmayı planladığı öğrenildi. Van Beek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncunun transferiyle savunmadaki sorunu uzun yıllar çözmeyi planladığı ifade edildi. Rotterdam ekibinde geçen sezon 28 resmi maça çıkan ve 1 gol kaydeden 23 yaşındaki stoper, Hollanda Kupası'nı kazanmıştı.