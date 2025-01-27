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        Fenerbahçe - Göztepe maçı YAZAR yorumları

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını kaleme aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:32
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        Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.

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        "MOURINHO VE EKİBİ İZİN VERİRSE..."

        Gürcan Bilgiç: "45 dakika oynandı. Tek kelime ile rezalet. 9 dakikada gelen üç golün altına imzalarını da attılar. "Bir şey yapmamız lazım" dediler. Tekrar dörtlüye döndüler. Szymanski merkeze geldi, Kostic sol beke, Maximin sol öne. Taşlar yerine oturunca baskı da geldi. En-Nesyri'nin ilk golüyle birlikte, maç atmosferini buldu. Sonrasında kaleyi tutan iki şut da gol oldu. Göztepe'nin yaktığı ateş, bir anda ters yöne dumanlandı. Sonrasında Amrabat'a attılar topu. O da geriye taşıdı sürekli. Çok tecrübeli ya, skoru tutacak, top kendilerinde kalacak. Halbuki istimi yakalamış, tribünleri ayağa kaldırmış oyundan vazgeçiyordu. Tekrar sahalarına çekildiler, skoru korumaya kalktılar, "korkak oyuna" geri döndüler. Bu "korkak futbol aklından" vazgeçmedikleri sürece, şampiyonluk için gereken sinerjiyi yaratamayacaklar. Ve dip not; yarış sıcak, kazanmak her şey… İkinci yarıdaki 20 dakika uzadığında, her rakibi yenen bir takım ortaya çıkar. Mourinho ve ekibi izin verirse…" [Sabah]

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        "MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ"

        İbrahim Yıldız: "İlk 45 dakikayı izleyenler, "Bu takımdan bir şey olmaz" diye düşünürken, ikinci yarıyla birlikte şampiyonluk için umutlandılar. Atılan 3 gol dışında kaçanları da göz önüne alırsak, Sarı-Lacivertlilerin müthiş bir geri dönüş sağladığını söylemeliyiz. Son bölümdeki oyun, Fenerbahçe’ye yakışan beklenilen bir oyundu. Teknik direktör Mourinho, elinde ki oyuncuları gerçekçi bir dizilişle sahaya çıkarırsa bu takım çok şey yapabilir. Elde yeterince güçlü potansiyeli olan oyuncu grubu var. Yeter ki, doğru karar verilsin." [Habertürk]

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        "BEN DE VARIM" DEDİ"

        Erman Toroğlu: "Göztepe, aklı futbolda olan bir takım. Başka şeyler düşünmüyor. Onun için de hem maçları seyrediliyor hem de seviliyor. Çünkü güzel top oynuyorlar. Fenerbahçe maliyet olarak Göztepe ile kıyaslanamaz ama Fenerbahçe’nin teknik adamı böyle bir maçta sahada yok. Aslında sorun orada. Ama o hala konuşuyor. İlk yarıdaki Fenerbahçe üzerinde ölü toprağı vardı ama ikinci yarıdaki Fenerbahçe 'şampiyonluk yarışında ben de varım' havasında oynadı. Çalışmayan, koşmayan yoktu." [Sözcü]

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        "KONSANTRASYONUN DÜŞMESİ NORMAL DEĞİL"

        Engin Verel: "İlk yarıdaki üzerine ölü toprağı serpilmiş Fenerbahçe'nin yerine ikinci yarıda şampiyonluğa inanmış ve adanmış bir ruh vardı. Elbette 3-1'den sonra konsantrasyonun düşmesi normal değil. Göztepe gibi rakiplerin şakası olmaz. İkinci yarının ilk 15 dakikasındaki inanç ve irade bütün maçlarda ortaya konulursa, Fenerbahçe 6 puanlık farkı kapatabilir. Ancak dün, ilk yarıda olduğu gibi oynamaya devam ederlerse, fark daha da açılır." [Akşam]

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        "İNANMAK MÜMKÜN DEĞİL"

        Ömer Üründül: "Mourinho, öylesine büyük teknik adam yanlışlıkları yapıyor ki inanmak mümkün değil. Göztepe fizik açıdan ligin en güçlü takımı. Tempolu oynuyorlar, takım presi yapıyorlar ve hiç yorulmuyorlar. Böyle bir rakip karşısında çift santrforla çıkıyorsun, arkalarında da yürüyen Tadic. Bir büyük hata daha var; Oğuz iyi bir kanat forveti ama 3-4-1-2 düzeninin orta kenarında yapısı itibarıyla başarılı olamaz. Hiç karşı kale tehdit edilemedi. Tek yarım pozisyon devrenin son saniyesinde geldi. En büyük şans, devrenin tek farklı skor dezavantajıyla bitmesiydi. İkinci yarı değişikliklerle başladı. Çok erken bir şans golü umut verdi. Kısa süre sonra En-Nesyri'den mükemmel bir kafa golü geldi. Hemen sonrasında da Oğuz sağ çaprazdan bir füze çıkardı. Buna rağmen maçın sonu fark bire indikten sonra sıkıntılarla geçti. Bunun en önemli nedeni, yine Mourinho'ydu. Bir santrforu çıkarıp ortaya Mert Hakan takviyesi yapmayı düşünmedi. O kritik son dakikalarda yeni stoper Carlos'u da ilk defa sahaya sürdü." [Sabah]

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