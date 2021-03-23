Gelecek sezon için teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arjantin'de yayın yapan TNT Sports kanalında gazeteci Martin Castilla, sarı-lacivertli kulübün River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo ile ilgilendiğini açıkladı.

45 yaşındaki teknik adama birkaç gün içerisinde resmi teklif yapılacağı belirtilirken, ekonomik anlamda büyük bir teklif yapılması halinde Gallardo'nun 'evet' diyeceği kaydedildi.

2014'ten beri River'ı çalıştıran Gallardo, kulübe en başarılı dönemlerinden birini yaşattı. Gallardo, 2'si Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi sayılan Libertadores olmak üzere 12 kupa kazanmayı başardı.

MARCELO GALLARDO KİMDİR?

Futbola River Plate'te başlayan Gallardo, ilk Avrupa denemesini 2000 yılında Monaco'ya giderek yaptı. 2003'te River Plate'e döndü. 2007'de bir kez daha Fransa'ya giden 10 numaranın yeni adresi Paris Saint-Germain oldu. Burada 1 yıl kalan Gallardo, ABD'nin DC United takımına transfer oldu. 1 yıl da burada forma giyen Tangocu, 3. River Plate dönemine geçiş yaptı. Son olarak 2010'da Uruguay'ın Nacional takımına giden Gallardo, 1 yıl da burada top koşturduktan sonra futbola veda etti. Gallardo'nun ismi başta Galatasaray olmak üzere çok kez Türk takımlarıyla anılmıştı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Nacional'de futbolu bıraktıktan sonra kulübün teknik direktörlüğüne getirildi. Burada Uruguay şampiyonu olurken yine River Plate onu çağırdı. Gallardo, 2014 yazında son kez yuvaya döndü. Bu dönüş uluslararası boyutta tarihi başarıları getirdi. Kulüp tarihinde 2 kez kazanılan Libertadores'te onun döneminde 2 zafer daha yaşandı. Toplamda 12 kupa kazanan Gallardo, ligde ise hiç şampiyon olamadı.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER

Fenerbahçe'de Almanya Milli Takımı'nda ayrılacağını duyuran Joachim Löw de öne çıkan isimler arasında. Bir dönem sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Löw için girişimlerin başladığı iddia edilmişti. Löw'ün dışında Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic de gündeme gelen hocalar arasında yer almıştı.