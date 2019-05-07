Spor Toto Süper Lig'de artık sezon sonunu bekleyen Fenerbahçe için dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Bu kez iddia Yunanistan'dan geldi... PAOK'un Fortuna Sittard'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Lazaros Lamprou'nun Fenerbahçe'nin takibinde olduğu belirtildi.

Sol kanatta oynayan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hollanda liginde 24 maçta 7 gol ve 8 asistle parladı.

Yunan medyasına göre; Fenerbahçe'nin dışında Anderlecht, Club Brugge, Sporting Lizbon da oyuncunun peşinde. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için kulübü PAOK'un yeni sözleşme teklifi yapacağı da kaydedildi.