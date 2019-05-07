Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fenerbahçe için Lazaros Lamprou iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yle ilgili Yunanistan'dan sürpriz bir iddia geldi. Sezonu Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'da kiralık olarak geçiren PAOK'un oyuncusu Lazaros Lamprou'nun Fenerbahçe'nin takibinde olduğu belirtildi. Yunan futbolcuya Avrupa'dan başka talipler de var

Lazaros Lamprou

Spor Toto Süper Lig'de artık sezon sonunu bekleyen Fenerbahçe için dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Bu kez iddia Yunanistan'dan geldi... PAOK'un Fortuna Sittard'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Lazaros Lamprou'nun Fenerbahçe'nin takibinde olduğu belirtildi.

Sol kanatta oynayan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hollanda liginde 24 maçta 7 gol ve 8 asistle parladı.

Yunan medyasına göre; Fenerbahçe'nin dışında Anderlecht, Club Brugge, Sporting Lizbon da oyuncunun peşinde. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için kulübü PAOK'un yeni sözleşme teklifi yapacağı da kaydedildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Altaylı: Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi: 2-0'lık mağlubiyetin sorumlusu hakem değil
FUTBOL"Mağlubiyetin sorumlusu hakem değil"
Beşiktaş yönetiminde Necip şaşkınlığı
FUTBOLYönetimde Necip şaşkınlığı
Ahmet Ağaoğlu: "Lille ve Manchester United oyuncularımızı izledi"
FUTBOLDünya devi onları izledi
Ahmet Ağaoğlu: Ligi ilk 3'te bitirme şansımız var
FUTBOL"Ligi ilk 3'te bitirme şansımız var"
Ersan Gülüm'den sürpriz transfer
FUTBOLErsan Gülüm'den sürpriz transfer!
Manchester City, Leicester City engelini aştı
FUTBOLCity'yi kaptanı kurtardı!
Paul Pogba önümüzdeki sezon Madrid'de oynamak istiyor
FUTBOLPogba Madrid'i aklından çıkaramıyor
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
FUTBOLGalatasaray'da divan kurulu yarın
Beşiktaş'tan Bülent Yıldırım'a dev tepki! | Beşiktaş haberleri
FUTBOLGökhan Gönül'den şok sözler!
Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak? (2'li averaj hesapları, kalan maçlar)
FUTBOLBitime 3 hafta kala son hesaplar!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X