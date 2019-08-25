Transfer döneminde son günlere girilirken Fenerbahçe iki yıldızı daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor! Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertliler hem Luiz Gustavo hem de Havard Nordtveit transferinde sona yaklaştı.

Uzun süredir uğraşılan Luiz Gustavo transferinde Marsilya'nın inadı kırıldı! Bir süredir müzakere halinde iki kulüp yetkililerinin anlaşma noktasına geldiği ve son detayların görüşüldüğü öğrenildi.

2017 yazında Hoffenheim'da aradığını bulamayan Nordtveit için de harekete geçen Fenerbahçe, bu transfere de nokta koymak üzere. Ön libero, stoper ve sağ bek pozisyonlarında oynayabilen Norveçli yıldızda da büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

İki transferde de ufak pürüzlerin kaldığı, bunların giderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin bu hafta içerisinde transferleri sonuçlandırıp açıklaması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler bu transferlerin ardından rotayı forvet takviyesine çevirecek.