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Gençlere her zaman pozitif bir yaklaşım içerisinde olan Cocu'nun hazırlık maçlarında önemli süre alan Barış Alıcı'a güvendiği ve bir diğer genç isim olan Eljif Elmas ile birlikte biletlerin tamamen tükendiği Luz Stadı'nda sahaya süreceği ifade edildi.