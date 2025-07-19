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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Portekiz'deki ikinci rakibi Uniao de Leiria - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Portekiz'deki ikinci rakibi Uniao de Leiria

        Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında 20 Temmuz Pazar günü (yarın) Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 09:53 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:53
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        Portekiz'de ikinci rakip Uniao de Leiria
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        2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.

        Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

        Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.

        JHON DURAN TEKNİK HEYETE BAĞLI

        Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.

        Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.

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        EN-NESYRI VE CENK DÖNDÜ

        Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek.

        Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan 2 oyuncu da sakatlıklarını atlattı.

        3 EKSİK

        Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

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