Fenerbahçe'nin Portekiz'deki ikinci rakibi Uniao de Leiria
Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında 20 Temmuz Pazar günü (yarın) Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.
2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.
Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.
JHON DURAN TEKNİK HEYETE BAĞLI
Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.
Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.
EN-NESYRI VE CENK DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek.
Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan 2 oyuncu da sakatlıklarını atlattı.
3 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.