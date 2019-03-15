Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u bu akşam 20.30'da Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Fenerbahçe'de maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarların merak ettiği soru ise son haftalarda eleştirilen Volkan Demirel'in mi yoksa Harun Tekin'in mi kalede olacağı... İşte tüm detaylar ve muhtemel 11