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İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!

25.11.2018 - 13:54 | Güncelleme:

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Cocu'nun ayrılmasının ardından göreve gelen Erwin Koeman'la çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanındaki 11'i de şekillenmeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

  • 1 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    1 | 15

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 3 resmi maçını kaybetmezken, bu sezon ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazandı. 

  • 2 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    2 | 15

    Cocu'nun ardından görevi devralan yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 13. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

  • 3 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    3 | 15

    Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan ise uzun süredir kadro dışı. Bu arada, sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ise teknik heyetin görev vermesi halinde zorlu mücadelede oynayabilecek.

     

  • 4 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    4 | 15

    Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:

  • 5 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    5 | 15

    Harun Tekin

  • 6 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    6 | 15

    Mauricio Isla

  • 7 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    7 | 15

    Roman Neustadter

  • 8 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    8 | 15

    Martin Skrtel

  • 9 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    9 | 15

    Hasan Ali Kaldırım

  • 10 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    10 | 15

    Andre Ayew

  • 11 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    11 | 15

    Mehmet Topal

  • 12 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    12 | 15

    Eljif Elmas

  • 13 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    13 | 15

    Mathieu Valbuena

     

  • 14 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    14 | 15

    Micheal Frey

  • 15 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i!
    15 | 15

    Islam Slimani

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