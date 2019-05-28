Sezona başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosunun büyük bölümünü değiştirerek giren Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktı.



Sezonun büyük bir bölümünde alt sıralardan kurtulamayan Fenerbahçe'de bu sezon ligde 32 oyuncu forma giydi.



Fenerbahçe'de ligdeki 34 maçın 31'ine 11'de başlayan ve maçların tamamında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, 2 bin 701 dakika ile en çok sahada kalan isim olarak dikkati çekti.



Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım'ı 27 maçın tamamında forma giyen ve toplam 2 bin 430 dakika sahada kalan Martin Skrtel ile 28 mücadelenin 26'sına ilk 11 başlayan ve 2 bin 292 dakika sahada bulunan Mauricio Isla izledi.



ALPER POTUK 174 DAKİKA OYNAYABİLDİ



Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda büyük umutlarla transfer edilen Alper Potuk, bu yıl ligde sadece 174 dakika forma şansı buldu.



Sarı-lacivertlilerde 6. sezonunu geride bırakan Alper'in, son yıllarda düşen performansı bu sezon ise dibe vurdu.



Alper, Fenerbahçe'de bu sezon ligde forma giyen oyuncular içinde en az süre alan isimlerden biri oldu.



KİRALIKLAR BAŞARISIZ OLDU



Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve büyük ses getiren transferleri çok kötü bir performansa imza attı.



Sarı-lacivertlilerde sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli'nin en önemli transferleri olarak dikkati çeken Andre Ayew, İslam Slimani ve Yassine Benzia'nın performansları beklenenin altında kaldı.



Bu futbolcular arasında sarı-lacivertli formayı en çok terleten isim Andre Ayew oldu. Ligde 29 maçın 22'sine ilk 11'de başlayan Ganalı oyuncu, toplamda 2 bin 54 dakika görev aldı.



Süper Lig'deki 15 maçın 14'üne ilk 11'de başlayan ve bin 257 dakika forma giyen İslam Slimani ise sadece 1 gol atabildi.



Fenerbahçe'de kiralık oyuncular arasında en kötü performansı ise Yassine Benzia sergiledi. Benzia, sarı-lacivertli formayı ligde sadece 738 dakika terletebildi.



Sezonun ikinci yarısında takım listesinde yer alamayan Benzia, ligde 13 maçın 8'ine ilk 11'de başladı ve kötü bir performans ortaya koydu.



EN GOLCÜSÜ SOLDADO



Fenerbahçe bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşadı.



2018-2019 sezonuna ileri uçta İslam Slimani, Roberto Soldado ve Michael Frey gibi isimlerle başlayan sarı-lacivertliler, golcülerinden beklenen katkıyı alamadı.



Fenerbahçe'de bu 3 isim toplamda 10 kez rakip fileleri havalandırabildi. Söz konusu isimler arasında İspanyol golcü Roberto Soldado 6 gol ile en çok fileleri havalandıran isim olurken, Frey 3, Slimani ise 1 kez gol sevinci yaşadı.



Sarı-lacivertlilerde hücumun kenarlarında oynayan Andre Ayew ise 5 kez gol katkısı verdi.



EN HIRÇINI DA SOLDADO



Fenerbahçe'de bu sezon en hırçın oyuncu olarak Soldado ön plana çıktı.



İspanyol golcü, ligde bu sezon 2 kez kırmızı kart görürken, 5 maçta sarı kartla cezalandırıldı.



Sarı-lacivertlilerde Soldado'nun ardından 1 kırmızı kart ve 6 sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım, bu alanda dikkati çekti.



Öte yandan Fenerbahçe'ye devre arasında transfer edilen futbolculardan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe formasıyla 1 kırmızı, 4 sarı kart görürken, Serdar Aziz 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.