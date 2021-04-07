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Fenerbahçe Opet: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 2 MAÇ SONUCU

Sultanlar Ligi play-off yarı final son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 ile geçerek finalde VakıfBank'ın rakibi oldu

Fenerbahçe Opet: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 2 MAÇ SONUCU

Yarı final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA birinci sete 3-0’lık seriyle başladı ve set boyunca rakibinin öne geçmesine izin vermeden 25-17 kazandı. Birinci sette kaptan Boskovic 7 sayı alırken, Amerikalı orta oyuncu Ogbogu 5 sayı ile katkı sağladı.

İkinci sete daha iyi başlayan Fenerbahçe teknik molaya 12-10 önde girdi ve seti 25-19 aldı.

Üçüncü sette kontrolü tekrardan ele alan turuncu-beyazlılar, Chiaka Ogbogu’nun üst üste yaptığı bloklarla farkı açtı ve seti 25-21 önde bitirdi. Ogbogu bu sette toplam 4 blok sayısı elde etti.

Fenerbahçe Opet, dördüncü seti 25-19 alarak dengeyi sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı. Sarı-lacivertliler son seti de 15-12 kazanarak maçı sonlandırdı.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Opet: Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Robinson, Eda, Melis (L),Cansu, Busa, Bahar
Eczacıbaşı VitrA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Simge (L),Fatma, Elif, Thompson, Yasemin
Setler: 3-2 (17-25, 25-19, 21-25, 25-19, 15-12)
Süre: 126 dakika (24,27,29,27,19)

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