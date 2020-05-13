Sarı-lacivertlilerin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bu sezon Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Potanın Kraliçeleri'ne büyük bir coşkuyla destek olarak tüm zaferlerimizde pay sahibi olan büyük Fenerbahçe taraftarına ve tüm sezon maddi manevi yanımızda olan değerli sponsorumuz Öznur Kablo'ya sonsuz teşekkürlerimizle." ifadeleri kullanıldı.

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