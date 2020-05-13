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Fenerbahçe Öznur Kablo, taraftarlarına teşekkür etti

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, bu sezon kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür etti

Fenerbahçe Öznur Kablo

Sarı-lacivertlilerin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bu sezon Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Potanın Kraliçeleri'ne büyük bir coşkuyla destek olarak tüm zaferlerimizde pay sahibi olan büyük Fenerbahçe taraftarına ve tüm sezon maddi manevi yanımızda olan değerli sponsorumuz Öznur Kablo'ya sonsuz teşekkürlerimizle." ifadeleri kullanıldı.

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