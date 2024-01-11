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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Rade Krunic transferinde mutlu sona yaklaştı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Rade Krunic transferinde mutlu sona yaklaştı!

        Fenerbahçe, stoper bölgesini Bonucci ile güçlendirirken, orta saha transferi için ise Milan'ın yıldızı Rade Krunic'le anlaşmak üzere... Milan'la büyük ölçüde el sıkışan sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli orta sahayı hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 11.01.2024 - 01:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 01:49
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        Krunic bitti bitiyor!
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        Ara transfere hızlı giren ve stoper hattı için Leonardo Bonucci ile el sıkışan Fenerbahçe, orta saha hamlesini de gerçekleştirmek üzere.

        Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminden bu yana ilgilendiği Milan'ın Bosna Hersekli orta sahası Rade Krunic'te mutlu sona çok yaklaştı.

        Fenerbahçe ve Milan kulüpleri, 4.5 milyon euro bedelde büyük ölçüde el sıkıştı.

        Krunic'in hafta sonuna kadar İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

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