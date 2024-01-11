Fenerbahçe Rade Krunic transferinde mutlu sona yaklaştı! Fenerbahçe, stoper bölgesini Bonucci ile güçlendirirken, orta saha transferi için ise Milan'ın yıldızı Rade Krunic'le anlaşmak üzere... Milan'la büyük ölçüde el sıkışan sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli orta sahayı hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

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