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Fenerbahçe seyirci sayısını korudu, Anadolu Efes artırdı

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe Beko yine en fazla seyredilen 4 takımdan biri olurken, Anadolu Efes geçen sezona göre seyirci sayısında büyük artış yaşadı

Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nde adını üst üste beşinci kez Dörtlü Final'e yazdıran Fenerbahçe Beko, geçen sezon olduğu gibi yine evinde en fazla seyredilen 4 takımından biri oldu.

Sahasında bu sezon yaptığı 17 maçın birçoğunu kapalı gişe oynayan Fenerbahçe Beko, 16 takımlı ligde en fazla izlenen 4. ekip olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nin verilerinden derlenen bilgilere göre Fenerbahçe Beko, yaklaşık 13 bin kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ortalama 10 bin 737 taraftara oynadı. Fenerbahçe'nin geçen sezon ortalaması ise 10 bin 806 taraftar olmuştu. Fenerbahçe Beko'yu Ataşehir'deki salonda Avrupa Ligi'nde, toplam 182 bin 529 biletli taraftar izledi.

EFES SEYİRCİSİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Anadolu Efes geçen sezona göre seyirci sayısında büyük artış yaşayarak 8. sırada yer aldı. 18 yıllık özlemi bitirerek Dörtlü Final'e kalmayı başaran lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarın büyük ilgisini gördü.

Geçen sezon 16 takım arasında ortalama 3 bin 900 seyirciyle en az izlenen takım olan Anadolu Efes, bu sezon ortalama 8 bin 247 taraftarın önünde oynadı. Anadolu Efes'i geçen sezon 15 maçta 58 bin 495 kişi izlemişti. Bu sezon ise bu rakam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 18 maçta 148 bin 451 kişiye çıktı.

ZİRVEDE ZALGIRIS VAR

Play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko'ya elenen ancak başarılı bir sezon geçiren Zalgiris'in başarısında başrolü taraftarı oynadı. Litvanya temsilcisi, sezonun salona en fazla seyirci çeken ekibi oldu.

Maçlarını Zalgirio Arena'da oynayan Zalgiris'in, sahasında oynadığı 17 müsabakayı toplam 251 bin 782 taraftar izledi. Basketbolun çok sevildiği ülkede, yaklaşık 15 bin kapasiteli Zalgirio Arena'da bu sezon ortalama 14 bin 810 taraftar takımını destekledi. Geçen sezon da 13 bin 565 ortalamayla birinci olan Zalgiris taraftarı yine zirveyi kimseye bırakmadı.

Zalgiris'i, geçen sezon olduğu gibi Yunan ekibi Panathinaikos ile İspanyol takımı Baskonia takip etti. Panathinaikos ekibi iç sahada ortalama 12 bin 532 seyirci sayısıyla 2. sırada yer buldu. Baskonia ise 11 bin 100 ortalamayla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, son 3 sezonda Fenerbahçe, Baskonia, Zalgiris, Panathinaikos ve Maccabi FOX, 10 binin üzerinde seyirci ortalaması yakaladı.

DARÜŞŞAFAKA EN AZ İZLENEN TAKIM

Sezonu son sırada bitiren Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen ise THY Avrupa Ligi'nde en az seyirci ortalamasına sahip ekip oldu. Darüşşafaka Tekfen'i bu sezon için sahadaki 15 maçta ortalama 2 bin 692 basketbolsever izledi.

Darüşşafaka Tekfen ile Buducnost VOLI arasında İstanbul'da oynanan maç, sezonun en az ilgi gösterilen karşılaşması olarak kayıtlara geçti. Normal sezonun 2. haftasında Volkskwagen Arena'da oynanan karşılaşmayı sadece bin 11 biletli taraftar takip etti.

EN FAZLA SEYİRCİ YİNE PANATHINAIKOS - REAL MADRID MAÇINDA

Panathinaikos ile Real Madrid arasındaki play-off çeyrek final üçüncü maçı, bu sezonun en fazla seyircili müsabakası olarak ön plana çıktı. Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 18 bin 182 basketbolsever izledi.

Geçen sezon da en fazla seyircili müsabaka yine Atina'da oynanan Panathinaikos-Real Madrid maçı olmuştu. 2018 yılındaki maçı 18 bin 243 taraftar tribünden takip etmişti.

2 MİLYONDAN FAZLA TARAFTAR TRİBÜNLERDE YER ALDI

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e gelene kadar 2 milyonu aşkın taraftar, maçları tribünden izledi. Lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde normal sezon ve play-off'larda, 2 milyon 98 bin 981 biletli taraftar salonlarda yer aldı.

TARAFTAR SAYILARI

THY Avrupa Ligi'nde takımların iç saha maçlarındaki taraftar sayıları şöyle:

TakımToplam seyircisi sayısıOrtalama seyirci sayısı
1- Zalgiris251 bin 782 (17 maç)14 bin 810
2- Panathinaikos200 bin 513 (16 maç)12 bin 532
3- Baskonia188 bin 692 (17 maç)11 bin 100
4- Fenerbahçe Beko182 bin 529 (17 maç)10 bin 737
5- Maccabi FOX157 bin 826 (15 maç)10 bin 522
6- Real Madrid166 bin 187 (17 maç)9 bin 776
7- EA7 Emporio Armani127 bin 402 (15 maç)8 bin 493
8- Anadolu Efes148 bin 451 (18 maç)8 bin 247
9- Olympiakos123 bin 042 (15 maç)8 bin 202
10- CSKA Moskova122 bin 309 (17 maç)7 bin 194
11- Barcelona Lassa98 bin 481 (17 maç)5 bin 793
12- Khimki82 bin 535 (15 maç)5 bin 502
13- Herbalife Gran Canaria72 bin 348 (15 maç)4 bin 823
14- Buducnost VOLI71 bin 877 (15 maç)4 bin 792
15- Bayern Münih64 bin 629 (15 maç)4 bin 309
16- Darüşaffaka Tekfen40 bin 378 (15 maç)2 bin 692

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