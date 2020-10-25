Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeFenerbahçe Trabzonspor CANLI YAYIN! Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ABONE OL

Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Son iki maçını kazanan sarı-lacivertliler derbide rakibini mağlup ederek serisini sürdürmek istiyor. Sezona kötü başlayan ve tek galibiyeti bulunan Trabzonspor ise çıkışa geçmenin peşinde. Öte yandan bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi ligde 23 maçtır deplasmanda mağlup edemiyor

Fenerbahçe Trabzonspor CANLI YAYIN! Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler üst üste 3. galibiyetini almaya çalışıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında kötü gidişatını durdurmak istiyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

SAAT: 19.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Ülker
YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
YEDEKLER: Harun, Tolga, Cisse, Sadık, Sinan, Ömer Faruk, Sangare, Novak, Mert Hakan, Ademi
TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
YEDEKLER: Erce, Hosseini, Atakan, Pereira, Ahmet Canbaz, Bilal, Plaza, Diabate, Djaniny, Safa Kınalı
TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

ABDULKADİR, EKUBAN VE HÜSEYİN YOK

Karadeniz ekinde Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer alamıyor.

TRABZONSPOR'UN 23 YILLIK HASRETİ

İlk 5 haftada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alabilen Trabzonspor, rakibini 23 yıldır deplasmanda bir lig maçında mağlup edemiyor. Ligde sarı-lacivertli takımı İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 yenen, daha sonra 23 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 11 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

46 YILI AŞKIN REKABETTE 128. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya geliyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 127 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 9 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 159 golüne, Trabzonspor 141 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 94 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 123 golüne, Trabzonspor 95 golle cevap verdi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. İkinci devredeki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 61 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 87, Trabzonspor ise 60 gol attı.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İstanbul'da geçen sezon oynanan lig maçı 1-1 berabere tamamlandı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki müsabakayı ise Trabzonspor 3-1 kazandı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA SON 31 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi.

Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, bu süreçte rakibine karşı ikinci galibiyetini ise geçen sezon aldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, böylece yaklaşık 23 yıl sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta kalesinde 51 gol gördü, rakip fileleri ise 30 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 31 maçın 27'sinde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

SARI-LACİVERTLİLER 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.

FENERBAHÇE LİGDE 23 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 23 lig maçında 12 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Trabzonspor maçın muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Trabzonspor saat kaçta hangi kanalda? FB TS MAÇI
FUTBOLİşte derbinin 11'leri!
Beşiktaş kafilesi, Denizli'de
FUTBOLBeşiktaş kafilesi, Denizli'de
Ankaraspor: 1 - Balıkesirspor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBalıkesirspor, Ankaraspor'u 2 golle geçti
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0 - Adana Demirspor: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAdana Demirspor 3 golle kazandı
Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirkiği: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLYeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni devirdi
Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz hat-trick yaptı!
FUTBOLMehmet Akyüz hat-trick yaptı!
Galatasaray'da Feghouli takımla çalıştı
FUTBOLFeghouli takımla çalıştı
PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı
FUTBOLPSV'de 6 futbolcu koronavirüs oldu
Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır
FUTBOLBeşiktaş, Denizlispor maçına hazır
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu
FUTBOLDenizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X