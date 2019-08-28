Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın hakemleri şöyle;
30 AĞUSTOS CUMA
20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: ZORBAY KÜÇÜK
20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
31 AĞUSTOS CUMARTESİ
19:15 Konyaspor - Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK
21:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
21:45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: SUAT ARSLANBOĞA
1 EYLÜL PAZAR
19:15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR
19:15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: HÜSEYİN GÖÇEK
21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: FIRAT AYDINUS
21:45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: ALPER ULUSOY
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