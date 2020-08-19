Fenerbahçe son olarak kiralık olarak Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş'ü transfer ettiğini açıkladı! Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

Futbola Almanya'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu.

İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.

'YOUTUBE KATIL' ÜZERİNDEN AÇIKLANDI!

Fenerbahçe bu transferi çevrimiçi video platformu YouTube'u üzerinden duyurdu. Sarı-lacivertliler, YouTube kanalındaki ayda 5 TL olan özel bölümde açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, İtalya Seri A’nın Genoa CFC takımından Sinan Gümüş için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır.

Fenerbahçemiz, 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunu 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Çubuklu formamızla mücadele edecek Sinan Gümüş’e ailemize hoş geldin diyor; kendisine Sarı Lacivert renklerimizle nice şampiyonluklar diliyoruz"