Fenerbahçe, transferi resmen açıkladı!

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Başakşehir'den Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini resmen açıkladı!
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Başakşehir'e bonservis bedeli ödenmeyeceği belirtilirken milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu!
TÜRKİYE, HABERTÜRK'TEN ÖĞRENDİ
Fenerbahçe'nin transferini Türkiye ilk kez Habertürk Spor'dan öğrendi. 29 Ağustos'ta Ahmet Selim Kul imzasıyla yayımlanan haberde sarı-lacivertlilerin yeni golcüsünün Mevlüt Erdinç olduğu belirtilmişti.
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