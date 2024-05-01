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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağın maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 22:03 Güncelleme: 01.05.2024 - 22:03
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        Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlığı!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı noktaladı.

        Fenerbahçe çalışmalarını yarın sürdürecek. ​​​​​​​

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