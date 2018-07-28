Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'da UEFA listesine yazılacak isimler de netleşmeye başladı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereğince sattığı kadar oyuncu alabilen Sarı-Lacivertliler, bu nedenle yeni transferlerden sadece 2 ismi Avrupa kadrosuna yazacak. Fernandao'yu 3 milyon dolar bonservisle Suudi Arabistan'a yollayan Kanarya, bu boşluğa 1.5 milyon Euro bonservisle aldığı Barış Alıcı ile 1.5 milyon Euro bedelle Swansea'den kiraladığı Andre Ayew'i yerleştirecek. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ise UEFA listesinde yer alamayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ