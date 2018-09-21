UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Bursaspor'u mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe, sonrasında ise 3 maçlık yenilgi serisinden kurtulamamış ve tarihinin en kötü lig başlangıcını yapmıştı. Sarı-lacivertliler milli aradan sonra ligde Konyaspor'u yenerek yara sarsa da UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 4-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyeti şoke etkisi yarattı. Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adamların sezona kötü başlama istatistiği, Phillip Cocu ile sürdü.

Fenerbahçe tarihinin üçüncü Hollandalı çalıştırıcısı olan Phillip Cocu, vatandaşları Guus Hiddink ve Dick Advocaat gibi kötü başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerin başında 8 resmi maça çıkan Cocu, sadece 2 galibiyet elde ederken 5 mağlubiyet aldı. Hollandalı yönetimindeki Fenerbahçe, 1 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Hiddink'le 1990-1991 sezonunda çalışan Fenerbahçe, lige iç sahada 6-1'lik Aydınspor yenilgisiyle başlamış ve ilk 4 maçta 7 puan almıştı.

Fenerbahçe'yi 2016-2017'de çalıştıran Advocaat ise 28 yıl sonra Fenerbahçe'nin en kötü sezon başlangıcını yapmasına sebep olmuştu. Fenerbahçe, ilk 4 haftada Advocaat'la 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı.

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