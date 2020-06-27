Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor. Yeni Malatyaspor ise Fenerbahçe maçından puan veya puanlarla dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 18.30

YAYIN:beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici, Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

6. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

HER MAÇ FİNAL

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı. Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 9 maç sahadan yenik ayrıldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de son galibiyetini 188 gün sonra, geçen hafta Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında da puan almanın planını yapıyor. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-siyahlılar, her maça final gözüyle bakıyor.

Malatya ekibi, sezonun son 6 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor. Şu ana kadar 28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Fenerbahçe (D),Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D),Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

HİKMET KARAMAN'A GÜVENİLİYOR

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, daha sonra Kemal Özdeş ile yola devam etti. Özdeş yönetiminde 5 maça çıkan Malatya ekibi, galibiyetle tanışamadı. Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Sarı-siyahlılar, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Malatya ekibinde, teknik direktör Hikmet Karaman, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında takımın başında olamayacak.

İSTANBUL'DA TEK GALİBİYET

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'a karşı aldı.