Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında alınan Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında Phillip Cocu'yla yollarını ayıran ve Galatasaray derbisine Erwin Koeman yönetiminde çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. İHA'da yer alan habere göre daha önce Şili ve Arjantin Milli Takımları'nı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes'in, çarşamba günü İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Haberde bu isimle vakit kaybetmeden masaya oturulacağı kaydedildi.

Galatasaray derbisinin ardından, takımın başında maça çıkan Erwin Koeman'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirtmişti. Jorge Sampaoli konusunda bu gelişmeler yaşanırken, Arjantinli teknik adamın yardımcılığını yapan Jorge Desio'nun derbi maçı izlemek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Ancak Jorge Desio'nun İstanbul'a gelmediği öğrenildi.

BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör konusunu bir an önce çözüme kavuşturmak isteyen Fenerbahçe, Jorge Sampaoli konusunda anlaşmayı tamamlamak üzere. Menajeri olmayan Sampaoli'nin, bu tür görüşmelerini yürüten avukatı Fernando Barredes, sözleşme maddeleri üzerindeki son detayları yönetimle görüşecek. Anlaşmanın tamamlanması halinde Sampaoli'nin önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

JORGE SAMPAOLI KİMDİR?

Jorge Sampaoli, 13 Mart 1960 tarihinde Arjantin'in Santa Fe bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk geçmişi bulunmayan ve teknik adamlık kariyerine soyunan Sampaoli, ilk olarak 2002 yılında Peru Ligi takımlarından Club Juan Aurich'i çalıştırmaya başladı. Juan Aurich'i bir sezon çalıştırdıktan sonra bir diğer Peru Ligi takımı Sport Boys Callao'nun başına geçti.

İlk yıllarında bir türlü istediği düzeni kuramayan Arjantinli çalıştırıcı, birer sezon aralarla üç farklı takımın başında kendisini bulmaya çalıştı. Aradığı futbol ortamını ise Şili'de buldu ve kariyeri o günlerden sonra yükselişe geçti.

2010 yılında Club Universidad de Chile'nin başına geçen Sampaoli, bu kulüple arka arkaya iki sezon Şili Ligi şampiyonu oldu ve 2011/12 sezonunda Copa Sudamericana'yı da alarak gövde gösterisi yaptı.

22 Kasım 2012'de Şili Milli Takımı'ndan gelen teklif üzerine Club Universidad de Chile'den ayrılan Sampaoli, kalitesini ise 2014 Copa America'da Şili'yi şampiyon yaparak kanıtladı.

4 sene Şili Milli Takımı'nı yöneten Arjantinli, 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şili Milli Takımı ile yaptıklarından sonra ününü tüm dünyaya duyuran Sampaoli, 1 Temmuz 2016 itibarıyla hayallerini süsleyen La Liga'ya, Sevilla kulübüne doğru yola çıktı.

Goal'de yer alan habere göre 2015/16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Sevilla'nın başına geçen Arjantinli, takımını La Liga'da dördüncü yaptı ve bu kez de Arjantin Milli Takımı'ndan gelen teklifle Güney Amerika'ya yeniden dönüş sağlama kararı aldı.

2018 Dünya Kupası Elemelerini başarıyla geçen mavi beyazlılar, Rusya'da düzenlenecek turnuvaya Sampaoli önderliğinde hareket etti.

Turnuvada Lionel Messi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve yıldız isimleri turnuvada iyi değerlendiremediği için sık sık eleştirilen Sampaoli, Arjantin'in turnuvaya erken veda etmesiyle 15 Temmuz 2018 tarihinde görevden alındı.

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