Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Fred, Süper Lig'deki ilk golünü attı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Fred, Süper Lig'deki ilk golünü attı

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Trabzonspor maçında fileleri havalandırarak Süper Lig'de golle tanıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 00:15 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fred, Süper Lig'de golle tanıştı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Süper Lig’deki ilk golünü attı.

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred, galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmada iki gol atan Fred, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

        31 yaşındaki orta saha oyuncusu 18 lig maçında görev alırken, 3 de asiste imza attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Fener son nefeste!
        Fener son nefeste!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Rusya 5. kez Putin dedi
        Rusya 5. kez Putin dedi
        AB ile Mısır arasında 'stratejik ve kapsamlı ortaklık'
        AB ile Mısır arasında 'stratejik ve kapsamlı ortaklık'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşe giderken başından vuruldu!
        İşe giderken başından vuruldu!
        "Alkışlar Kasımpaşa'ya"
        "Alkışlar Kasımpaşa'ya"
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!
        Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?
        Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?
        Benfica'dan Orkun Kökçü için flaş karar!
        Benfica'dan Orkun Kökçü için flaş karar!
        Nefes kesen maçta kazanan Aslan!
        Nefes kesen maçta kazanan Aslan!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        "Hakemler kuralı bilmiyor galiba!"
        "Hakemler kuralı bilmiyor galiba!"
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?