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Fenerbahçeli Lauvergne ilk kez konuştu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne ilk kez FB TV'ye konuştu. Yıldız oyuncu "Taraftarla Bogdan Bogdanovic gibi bir ilişki kurabileceğimizi düşünüyorum. Partizan’da Sırp olmasam da buna benzer bir bağım olmuştu. Umarım burada da aynısı olur” ifadelerini kullandı

05 Eylül 2018 Çarşamba, 19:21:26 | Güncelleme:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sezon başında NBA ekibi San Antonio Spurs'ten transfer ettiği Joffrey Lauvergne, FB TV'ye konuştu. Fransız oyuncu, taraftarla iyi bir ilişki kurmak istediğini belirterek şunları söyledi:

“Obradovic‘i kişisel olarak tanımıyordum ama onun kim olduğunu biliyordum ve birçok kişiden bilgi aldım. O öyle bir antrenör ki hem insani olarak hem basketbol açısından sizi geliştiren bir koçtur. Onunla çalışmak için çok heyecanlıyım. EuroLeague’de önce oynamış olmak kesinlikle faydalı olacak. NBA’de oynadığım dönemde de Fransa Milli Takımı’nda oynadım o nedenle Avrupa basketbolundan uzak kalmadım. Nisan’dan bu yana tatildeyim ama hazırlık maçlarıyla birlikte adaptasyon sürecini kısa sürede atlatacağım."

'EUROLEAGUE'İ BOGDANOVİC'İ SEVDİĞİM İÇİN TAKİP EDİYORDUM'

“EuroLeague’i çok sevdiğim için takip ediyordum, ayrıca Bogdan Bogdanovic’i de sevdiğim için. Final Four’ları izliyordum, Fenerbahçe Final Four’da olduğu için onları da izlemiş oldum. Partizan’da oynarken Fenerbahçe ile olan ilk maçımız Belgrad’taydı, inanılmaz bir atmosfer vardı. İkinci maçı burada oynadığımızda TOP 16 için çok önemliydi ve yine inanılmaz bir atmosfer vardı. O atmosferi gördükten sonra bir gün Fenerbahçe’de oynamak istediğime karar verdim. Son 5-6 yıldır 5-6 ayrı takımda 5-6 farklı koçta çalıştığım için hepsinin benden beklentileri farklı oldu, kendimi farklı bölgelerde geliştirdim. Burada yapacaklarım tamamen koç Obradovic’in benden beklentileriyle alakalı. Birçok pozisyonda oynayabiliyorum, Thunder‘da 3-4 oynadım, Spurs‘ta ise 5 numarada oynadım. Taraftarla Bogdan Bogdanovic gibi bir ilişki kurabileceğimizi düşünüyorum. Partizan’da Sırp olmasam da buna benzer bir bağım olmuştu. Umarım burada da aynısı olur.”

'ÇOK SAYIDA MESAJ ALDIM'

“Fenerbahçe taraftarlarından çok sayıda mesaj aldım, hepsini okuyamadım ama çok güzel mesajlar vardı. Transferin açıklanmasının ardından takipçi sayım 10 bin arttı. Jan Vesely, Nicolo Melli ve Ahmet Düverioğlu’nun Fenerbahçe’de olduklarına göre muhteşem oyuncular olduğunu düşünüyorum.”

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